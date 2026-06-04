Auf starke Konkurrenz treffen die Spielerinnen der TSG Zellertal bei den deutschen Meisterschaften. Beide treten ambitioniert an und haben klare Ziele.

Sylke Bayer und Silke Ermel von der TSG Zellertal nehmen ab Freitag an den Finals, den deutschen Meisterschaften der Tischtennisspieler, teil. Auch Ilja Kratschmer (TTC Winnweiler) ist bei den Leistungsklassen in Erfurt am Start.

„Für mich bei den Ü55-Damen wäre es schon ein Erfolg, wenn ich mal aus der Gruppenphase käme“, meint Oberligaspielerin Ermel vor den nationalen Meisterschaften. „Es ist schwer, da die ja alle gut sind“, sagt Ermel zur Konkurrenz, die zum Teil ein sehr starkes Niveau, teilweise mit Stärke der Dritten Bundesliga, aufweist. Favoritin ist Tatjana Michajlova vom PSV Oberhausen.

Im Mixed mit einem starken Spieler

Im Doppel spielt Ermel mit der Hessin Andrea Tischer (SG Arheilgen). „Mal sehen, wie wir harmonieren“, meint Ermel, die ihre Doppelpartnerin noch nicht kennt. Im Mixed mit Joachim Baustert vom VfL Simmern hat Ermel einen starken Spieler an ihrer Seite. Zu den Favoriten gehören sie dennoch nicht. „Das hatten wir mal vor Jahren ausgemacht, sollten wir uns beide qualifizieren, dass wir dann miteinander spielen“, meint Ermel. „Vielleicht können wir ja eins gewinnen, aber das ist schon schwer“, sagt Ermel mit Blick auf die Mixed-Konkurrenz und würde einen Einzug in die zweite Runde bereits als Erfolg verzeichnen.

Gute Chancen hat Sylke Bayer bei den Seniorinnen 50. Sie kann sich durchaus Hoffnungen machen, die Gruppenphase zu überstehen. Im Doppel spielt sie an der Seite von Jana Dittrich (TTC Halle). Im Mixed mit Daniel Sporcic (TTV Andernach), der höherklassig aktiv ist. „Sylke hat gute Chance, aufs Treppchen zu kommen, auch im Mixed mit Sporcic sind die Chancen nicht schlecht“, so Ermel.

Ilja Kratschmer spielt in der A-Klasse

In den Wettbewerben der Leistungsklassen, in der Pfalzligaspieler Kratschmer in der A-Klasse der stärksten Spieler antritt, ist es schwer, einen Favoriten zu benennen. Weil die Spielstärkewerte der Landesverbände nicht zu vergleichen sind. In den stärkeren Verbänden wie Bayern und Baden-Württemberg bestehen trotz niedrigerer Werte oft keine Unterschiede zu Spielern anderer Verbände mit höheren Werten.