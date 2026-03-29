Mit 8:2 hatten die Oberliga-Damen der TSG Zellertal das Hinspiel gegen Nentershausen gewonnen. Also eine klare Sache im Rückspiel?

Der TTC Nentershausen ist als Aufsteiger gleich durchgestartet und belegte vor der Partie gegen die TSG Zellertal den fünften Rang und spielt mit ihren Talenten eine sehr starke Saison. „Das Vorrundenergebnis klang schon sehr hoch. Es lief aber in allen Spielen sehr knapp“, meint die Mannschaftsführerin der TSG Zellertal, Silke Ermel. Die junge TTC-Spitzenspielerin Magdalena Breuer spielt eine absolute Toprunde, hat mit 22:6-Einzelsiegen ein überragendes Ergebnis eingespielt und mischt auch bundesweit in ihrer Altersklasse gut mit. Zuletzt qualifizierte sie sich für das Top-48-Bundesranglistenturnier ihrer Altersklasse und erzielte auch beim Top-24-Turnier in Bayern ein gutes Ergebnis. Bei den Mädchen 15 belegte Breuer, die in der Jugend für den TTC Wirges aufläuft den zwölften Platz beim Top 24 und platzierte sich direkt hinter den Spielerinnen, die in den Topvereinen Deutschlands spielen.

In der Hinserie gingen die Zellertaler Topspielerinnen gegen Breuer immerhin einmal als Sieger von der Platte. Ermel besiegte das Talent nach zweimaligem Satzrückstand in fünf Durchgängen. Sylke Bayer glich zwar zweimal einen Satzrückstand aus, hatte im Entscheidungssatz dann aber mit 9:11 das Nachsehen. „Weil die Mädels noch sehr jung sind und sich immer weiter verbessern, bin ich gespannt, was wir Alten dagegensetzen können“, meint Ermel, die mit ihrer Mannschaft vor dem Spiel noch immer auf dem dritten Tabellenrang der Oberliga Südwest lag. Nach dem Spiel gegen Nentershausen steht für die TSG nur noch eine Partie auf dem Plan, nämlich am 19. April (11 Uhr) in der Heimpartie gegen den TTV Berschweiler, der noch darum spielt, den Gang in die Verbandsliga zu vermeiden und zur Zeit auf dem Abstiegs-Relegationsplatz steht.

Gegner ersatzgeschwächt

Gegen Nentershausen gab es am vergangenen Samstag einen neuerlichen 8:2-Sieg, der für Ermel in der Höhe doch unerwartet daher kam. „Nach dem 1:1 in den Doppeln war ich noch gar nicht so optimistisch“, erklärt TSG-Mannschaftsführerin nach der Partie. Weil Breuer nicht mitspielte, war Nentershausen ersatzgeschwächt, forderte die Zellertalerinnen dennoch. So knappsten Paula Beck/Nala Althäuser, dem TSG-Topdoppel Sylke Bayer/Silke Ermel eine Partie ab, während Tanja Schultz und Anneli Heintz gewannen. „Als Sylke und ich vorne dann beide Spiele gewinnen konnten, hat es schon gut ausgesehen. Aber sie haben auch ohne ihre beiden Topspielerinnen gespielt“, relativiert Ermel den Auswärtserfolg ihrer Farben. Heintz und Schultz gewannen beide im hinteren Paarkreuz und konnten so die Führung bereits bis auf 5:1 ausbauen, womit ein Punkt bereits sicher war.

„Diesmal konnte ich mit meinem zweiten Sieg den sechsten Punkt zum Sieg holen“, erklärt Ermel, die sicher war, dass die Erfahrung hilfreich war, um die Partie für sich zu entscheiden. Ermel gewann gegen Alhäuser nach verlorenem erstem Durchgang in vier Sätzen und sicherte den Sieg. Schultz und Heintz gewannen auch ihre zweiten Partien im hinteren Paarkreuz jeweils deutlich und erhöhten noch auf 8:2 für die TSG. Vor dem abschließenden Saisonspiel liegt Zellertal weiter auf dem dritten Rang und kann maximal noch auf den vierten Rang zurückfallen. Eine absolute Topsaison für die routinierte TSG-Mannschaft.