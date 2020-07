Die 62 Absolventen des Wilhelm-Erb-Gymnasiums hatten es coronabedingt nicht leicht: Erst herrschte Unklarheit, ob die mündlichen Abiturprüfungen verschoben werden müssen, dann musste ein Teil des traditionellen Abi-Streichs gestrichen werden, und letztendlich wurde der Abiball abgesagt, für den im Vorfeld schon fleißig Geld gesammelt und gespart worden war. Am Donnerstag konnten zumindest die alljährlichen Ehrungen – wenn auch nur im kleinen Kreis – im Festhaus vorgenommen werden.Die Ehrung der Absolventen für besondere Leistungen sowie Engagement im schulischen, sozialen oder ökologischen Bereich ist stets fester Bestandteil des jährlichen Abiballs. Doch 2020 hat uns alle gelehrt: Nichts ist mehr normal. So musste die ganz klassisch in Grau, Schwarz und Gold geplante Feier unter dem Motto „Die goldenen 20er – ein Abgang mit Glanz und Stil“ komplett abgesagt werden.

Lob vom Bürgermeister

Ihre Zeugnisse erhielten die Abiturienten direkt im Anschluss an die Prüfungen von Schulleiter Ralf Schäfer und Oberstufenleiter Peter Ramroth. Dass die Abiturienten sich ihren Schulabschluss getreu ihrem Motto etwas glamouröser vorgestellt hatten, überrascht vermutlich niemanden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben und so konnten am 2. Juli zumindest die Ehrungen doch noch durchgeführt werden. Bürgermeister Rudolf Jacob lobte die Abiturienten, die trotz der widrigen Umstände beeindruckende Leistungen erzielt hatten – immerhin schafften 13 der 62 Absolventen eine Eins vor dem Komma, und gleich zweimal konnte die Traumnote 1,0 vergeben werden. Diesem Lob schloss sich der langjährige 1. Vorsitzende des Vereins der Freunde des Wilhelm-Erb-Gymnasiums, Helmut Mayer, an und betonte nochmals: „Es ist sehr schade, dass die bereits lange geplante Abiturfeier abgesagt werden musste.“ Auch Ramroth, der die Veranstaltung moderierte, zeigte sich sichtlich stolz auf den diesjährigen Abiturjahrgang und seine Preisträger.

Die Preisträger:

Preise für die besten Abiturnoten: Putsch-Preis (bestes Abitur mit 1,0): Selina Feth; Wilhelm-Erb-Preis (weiterer Schnitt von 1,0): Kancho Petrov Kavardzhikov; Preis des Vereins der Freunde des WEG: Max Pfundstein & Samira Sittel; Preis der VG Winnweiler: Antonia Maria Krennerich; Preis der VG Rockenhausen: Milena Cheyenne Ziegler; Preis der VG Alsenz: Michelle Birrenbach; Preis der OG Winnweiler: Tizian Paul Hoffmann; Preis der ZEIT-Verlagsgruppe für ein Abitur von 1,5 und besser: Selina Feth, Kancho Petrov Kavardzhikov, Milena Cheyenne Ziegler, Michelle Birrenbach, Tizian Paul Hoffmann, Antonia Maria Krennerich;

Preise für schulisches, soziales und ökologisches Engagement: Preis des Ministeriums: Tobias Hippel (Schülersprecher); Preis des Schulelternbeirates: Melissa Horn (stellvertretende Schülersprecherin); Preis des Landrates: Kancho Petrov Kavardzhikov (ehrenamtliches Engagement);

Preise in den einzelnen Fächern: Physik: Milena Cheyenne Ziegler & Paul Gabelmann; Mathematik: Paul Gabelmann; Biologie: Selina Feth; Chemie: Kancho Petrov Kavardzhikov & Selina Feth; evangelische Religion: Julian Herrgen; katholische Religion: Antonia Maria Krennerich; Deutsch: Tizian Paul Hoffmann; Englisch: Selina Feth; Französisch: Hanna Erb & Luisa Ziepser; Geschichte: Michelle Birrenbach;