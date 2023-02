Die Sonne geht auf über der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Das oben stehende Bild – aufgenommen von RHEINPFALZ-Fotografin Julia Hoffmann zwischen Dörrmoschel und Schönborn – hat durchaus Symbolcharakter.

Denn nach „jahrzehntelangen Einwohnerverlusten“ im nordwestlichen Teil des Donnersbergkreises „haben wir nun einen Trendwechsel“, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, Michael Cullmann, in der Sitzung des VG-Rates. Mit der Fusion der früheren Verbandsgemeinden Alsenz-Obermoschel und Rockenhausen zum 1. Januar 2020 hatten 17.618 Menschen ihren Hauptwohnsitz in der neuen VG – gut drei Jahre später ist deren Anzahl um 86 auf nunmehr 17.704 gestiegen.

„Das hört sich zunächst einmal nicht besonders viel an“, so Cullmann. Doch zu bedenken sei, dass es alleine im Vorjahr rund 150 Sterbefälle mehr als Geburten gab. „Per Saldo haben wir also deutlich mehr Einwohner hinzugewonnen“, betonte der Bürgermeister, der dies mit einer weiteren Zahl untermauerte: Hatte es 2020 VG-weit noch 11.046 Haushalte gegeben, so sind es aktuell fast 600 mehr (11.623). Cullmann: „Das ist durchaus eine positive Entwicklung für unsere Verbandsgemeinde.“