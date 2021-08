Am Samstag, 14. August, findet um 9 Uhr die „Adolf-von-Nassau-Erlebnistour“ in Göllheim statt. Tourguides sind Klaus Fischer und Uwe Tomm. Treffpunkt ist am Sportheim des TuS Göllheim, Jahnstraße 5, in Göllheim. Gestartet wird in zwei Gruppen, weil neben der etablierten Streckenführung zusätzlich eine erweiterte Strecke angeboten wird. Die Länge der Standardrunde beträgt etwa 37 Kilometer bei 500 Höhenmetern, die Länge der großen Runde 67 Kilometer bei etwa 1200 Höhenmetern. Die Fahrtzeit wird inklusive Verpflegungspausen etwa vier bis sechs Stunden betragen. Für Verpflegung ist unterwegs gesorgt.

Am Sonntag, 15. August, startet am Sportplatz in Steinbach um 9 Uhr die Mountainbike-Tour „Der doppelte Donnersberg“. Auf einer Streckenlänge von etwas 50 Kilometern werden 1200 Höhenmeter überwunden. Vom Sportplatz in Steinbach geht es vorbei am Keltengarten auf direktem Weg hoch zum Ludwigsturm und auf der anderen Seite hinunter in Richtung Bastenhaus. Dann verläuft die Strecke bis Kirchheimbolanden. Der Rückweg führt über den Schillerhain und Bastenhaus auf den Donnersberg. Von dort aus geht es zurück zu einer gemütlichen Einkehr in Steinbach. Als Tourguide begleitet Andreas Faul die Gruppe.

Info



Für beide Touren sind Helm und Radhandschuhe erforderlich, eine Radbrille wird empfohlen. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Person. Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Telefon 06352 1712 oder per Mail an touristik@donnersberg.de. Weitere Informationen auf www.donnersberg-touristik.de.