Kommunen wird ja gerne mal vorgeworfen, mit dem Geld der Bürger nicht sorgsam umzugehen, Sparzwänge, denen Otto Normalverbraucher unterliegt, nicht anzuwenden. Dafür, dass es auch ganz anders geht, lieferte die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land jetzt ein sehr gutes Beispiel.

„Wir müssen heute die Tagesordnungspunkte tauschen, warum, das wird Ihnen im Lauf der Sitzung deutlich“, machte es Bürgermeister Michael Cullmann bei seinem Antrag zur Änderung der Tagesordnung zunächst recht spannend.

Der Verbandsgemeinderat Nordpfälzer Land, der vor allem wegen anstehender dringender Auftragsvergaben zusammengekommen war, solle zuerst über die Aufträge, die im Zusammenhang mit der Erweiterung der Kindertagesstätte Gundersweiler stehen, entscheiden, danach erst die Gewerke für den zweiten Sanierungsabschnitt Sporthalle Alsenz an Handwerksbetriebe vergeben, bat Cullmann um eine Anpassung der Tagesordnung.

Tagesordnung muss verändert werden

Der Rat stimmte dem Tausch in der Reihenfolge zu. In Gundersweiler geht es bei der Sanierung der Kindertagesstätte vorwiegend um die Restarbeiten im Außenbereich. Für rund 16.000 Euro wurden Arbeiten an der Außenanlage vergeben. Diese sollen in der letzten Ferienwoche umgesetzt werden, informierte Michael Groß von der VG-Bauabteilung den VG-Rat. Bürgermeister Michael Cullmann lobte in seinem Sachvortrag ausdrücklich die Eltern der Kinder, die bei der Sanierung einiges in Eigenleistung umgesetzt hatten.

Da die Eltern auch die Pflasterarbeiten für einen zweiten Rettungsweg im Außengelände noch übernehmen, müssen nur die Randsteine des Wegs von einem Fachunternehmen verlegt werden, was knapp 3800 Euro erfordert. Weitere 4600 Euro kosten die Schlosserarbeiten am Pelletslager im Obergeschoss, für das ein weiterer Zugang geschaffen werden muss. Die Aufträge wurden jeweils mit fast kompletter Zustimmung des Rats vergeben.

Genauso einig war sich das Gremium über die zusätzlich auf die Tagesordnung aufgenommene Entscheidung für den Einbau einer neuen Brandmeldeanlage. 6600 Euro kostet das, da die Brandmelder vernetzt sein müssen und künftig auf einem Meldebildschirm in der Kita direkt angezeigt werden muss, wo es zu einem Feuer oder zur Rauchentwicklung gekommen ist. Und damit waren dann die bisher in Gundersweiler genutzten Brandmelder überflüssig geworden, denn das Gesetz sieht vor, dass bis 2021 in allen öffentlichen Gebäuden solche Brandmeldeanlagen installiert sein müssen.

Das gilt auch für die Sporthalle in Alsenz, die derzeit bereits saniert wird. Dort muss ebenfalls 2021 spätestens die Brandmeldeanlage ausgetauscht werden, was einen erheblichen Kostenaufwand verursachen werde. Allerdings sei es möglich, übergangsweise die Brandmelder aus Gundersweiler in Alsenz im Erweiterungsbau noch zu nutzen und so Geld einzusparen, so Michael Groß bei der Vorstellung des Projekts. Dem stimmte der Rat so auch zu.

In der Schulturnhalle in Alsenz wird jetzt zunächst die Lüftungsanlage erweitert, was rund 11.500 Euro kostet. Knapp 3500 Euro werden für die Trockenbauarbeiten im Zusammenhang mit der Lüftungserweiterung gebraucht, die Innentüren für die Lüftungsräume erfordern weitere rund 3200 Euro. Alle Aufträge wurde auch hier mit großer Mehrheit vergeben, wobei jeweils die günstigsten Anbieter berücksichtigt wurden.

Entscheidungsverfahren werden angepasst

Angepasst hat der VG-Rat außerdem den Entscheidungsmodus für die Preisgestaltung bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im Bereich der ehemaligen VG Alsenz-Obermoschel.

Während die Verbandsgemeinde Rockenhausen bereits in der Vergangenheit losgelöst vom Haushalt Preisentscheidungen fällen konnte, um Gebühren zu erhöhen oder zu senken, war dies im Bereich der ehemaligen VG Alsenz-Obermoschel an die Verabschiedung der Haushaltsatzung, beziehungsweise an die entsprechenden Nachträge gekoppelt. Die Satzungen wurden vom Rat entsprechend angepasst.