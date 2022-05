In fünf Orten im Donnersbergkreis wurden Anfang März Ortstafeln abgeschraubt und entwendet. Die Polizei hat nun zwei Tatverdächtige ermittelt. Dabei haben die Sozialen Medien geholfen.

Die Männer im Alter von 19 und 24 Jahren dürften laut Polizei für mindestens drei Fälle in Frage kommen. Die Ermittler kamen den Männern auf die Spur, weil sie in den Sozialen Medien mit den entwendeten Ortstafeln posierten.

Im April durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnungen der Verdächtigen in Enkenbach-Alsenborn und im südlichen Donnerbergkreis. Die Ortstafeln wurden hierbei zwar nicht aufgefunden, aber wenige Tage nachdem die Beamten die Wohnungen durchsucht hatten, stellten sich die Verdächtigen der Polizei in Rockenhausen. Sie gaben dort drei Ortstafeln ab. Den Diebstahl weiterer Tafeln bestreiten sie. Die Ermittlungen dauern deswegen noch weiter an.

Mehrere Ortstafeln waren in Dannenfels, Falkenstein, Gonbach, Theresienhof und Winnweiler entwendet worden. Wenn ein Ortsschild geklaut wird, muss der Landesbetriebs Mobilität (LBM) Worms aktiv werden und neue Ortstafeln bestellen. Ein neues Schild kostet knapp 50 Euro. Diebstahlsicher können Ortsschilder nur bedingt gemacht werden, weil sie manchmal auch samt Rahmen gestohlen werden.