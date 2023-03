Sven Hieronymus, der selbst ernannte Rocker vom Hocker von RPR1, präsentiert am 17. März sein brandneues Programm in der Stadthalle an der Orangerie Kirchheimbolanden. Es trägt den Titel „Feuer frei!“.

Der Rocker ist jetzt über 50. Die Kinder sind zum Glück endlich ausgezogen, das schöne Leben steht vor der Tür. Dachte er. Doch dann steht nur seine Frau vor der Tür – mit einem Hund! Grund für den Rocker, ein Feuerwerk abzubrennen aus Geschichten über sein neues Leben, in dem das letzte Kind jetzt also Fell hat: Früher war sowieso alles besser - da gab es auch noch echte Kommissare und Tankwarte, und seine Marotten waren noch nicht so schlimm. Und während er so über das Leben nachdenkt, will der Hund schon wieder Gassi gehen! Also geht er wieder auf die Bühne, um am Schluss doch zu erkennen: „Weine könnt ich... weine! “

Info

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Karten gibt es bei Officestar Enders und Stadthalle Kirchheimbolanden, Reservix-Tickethotline 0761 888499 99 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online beim Veranstalter unter www.mach-4.de.