Der SV Nanz-Dietschweiler erobert Platz eins zurück. Mit zwei kostspieligen Fehlern lädt die SG Rockenhausen förmlich ein. Dennoch kämpft die SG bis zum Schluss.

Vergangenen Sonntag stand das Spitzenspiel in der Bezirksliga Westpfalz an. Das vermeintliche Top-Duell war laut Trainer der SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler, Karl-Heinz Halter, in der ersten Halbzeit „kein Spitzenspiel“. Trotzdem musste die SG mit einem Pausenrückstand in die Halbzeit gehen.

Nanz-Dietschweilers Spielertrainer Fabian Lauder erwiderte: „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr gut drin, hatten viele Chancen und müssen davon vielleicht auch zwei bis drei machen.“ Das 1:0 für den SV kurz vor der Halbzeit, fiel nach einem fatalen Fehlpass der Gäste an der Mittellinie. Der direkte Gegenstoß über die rechte Seite, mit anschließender Flanke in den Sechzehner, wurde von Nanz-Dietschweilers Nummer neun, Yannick Mahl, verwertet. „Wir waren mit dem Kopf schon in der Pause und mit einem 0:0 wäre das Spiel in der zweiten Hälfte in unsere Richtung gegangen“, erklärte Halter.

Standards bringen Gefahr

In Halbzeit zwei zeigten die Männer in Gelb-Blau ein anderes Gesicht. „Das höhere Anlaufen hat das ganze Spiel in die andere Hälfte verlagert“, erläutert Halter. Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es keine großen Chancen, doch mit Fortdauer der Partie wurden die Angriffe von Rockenhausen immer zielstrebiger. Bastian Steer hatte die erste große Chance, als er alleine vor Joshua Purket, dem Torwart von Nanz-Dietschweiler auftauchte. Verwerten konnte er die Chance jedoch nicht.

Die zweiten 45 Minuten wurden vor allem von hohen Bällen bestimmt. Diese konnten von beiden Seiten gut verteidigt werden. Was aber für wirkliche Gefahr im Sechzehner von Joshua Purket sorgte, waren die zahlreichen Standards der SG Rockenhausen, „zu denen auch Einwürfe von Nähe der Mittellinie zählten. Bis auf das Abseitstor haben wir aber alles gut verteidigt“, sagte Lauder. Durch viele Fouls und damit verbundene Unterbrechungen kam es kaum zu Spielfluss.

Kurioses 2:0

Fabian Lauder gesteht: „Wir hätten flach spielen und unsere Geschwindigkeit ausnutzen müssen. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht.“ Doch trotz der vielen kleinen Fehler konnte Yannick Mahl erneut für seine Mannschaft zuschlagen. Nach einem Rückpass auf Torwart Kevin Heske lief ihn Mahl entschlossen an und bekam beim Klärungsversuch noch seinen Fuß an den Ball. In einem hohen Bogen flog der Ball zurück Richtung Tor und Heskes Rettungsversuch kam zu spät. Nanz-Dietschweiler durfte zum zweiten Mal jubeln.

Der Trainer der SG RDG kann trotz der Niederlage auch etwas Positives aus dem Spiel ziehen: „Wir haben weitergemacht“. Und das wurde belohnt. In der Nachspielzeit erzielte Enes Ülkü den Anschlusstreffer für die Gäste – natürlich nach einem Eckball. Kurz vor Schluss hatte Fabian Schmitt dann sogar noch die Chance auf die Sensation. Ein Schuss aus der Distanz flog über SV-Keeper Purket hinweg, der Innenpfosten verhinderte jedoch „das Tor des Monats“, wie sein Trainer es betitelte. „Aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir mehr verdient gehabt. Es wurden Fehler gemacht, die wurden bestraft. Wenn alles abgerufen wird, spielen wir um die Meisterschaft mit, in den nächsten Wochen geht es um Big Points“, erklärte Halter.

Fabian Lauder ist froh um den engen Titelkampf: „Lieber spannend, als nur zwei bis drei Teams ganz oben. Die Saison ist noch lang und wir haben einige verletzte. Jetzt stehen entscheidende Wochen an.“ Somit bleibt es weiterhin spannend im Titelkampf.