In der Fußball-Bezirksliga Westpfalz Nord steht am Wochenende der abschließende Spieltag der Hauptrunde an. Vier Mannschaften haben ihr Ticket für die Aufstiegsrunde im kommenden Frühjahr schon sicher. Um den letzten Platz in den Top 5 liefern sich noch der VfB Reichenbach und die SG Rockenhausen/Dörnbach ein Fernduell.

Der SV Kirchheimbolanden hat vor seinem abschließenden Hauptrundenspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den VfB Reichenbach seinen Platz in der Meisterrunde schon gebucht. Zuletzt lief es für