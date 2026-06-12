Platz vier des SVK in der Landesliga ist stark. Es wäre sogar mehr dringewesen. Doch da war die Schwächephase in der Vorrunde und ein Spiel in der Rückrunde.

Die Fußballer des SV Kirchheimbolanden spielten eine überragende Rückrunde. Am letzten Spieltag in der Landesliga West hatten die Donnersberger sogar noch die Chance auf das Erreichen des zweiten Tabellenplatzes und damit den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga. Letztlich fehlten dem Team von Spielertrainer Timo Riemer, das insgesamt 52 Zähler in 28 Partien einfuhr, zwei Punkte auf den Zweiten SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied, der es in die Aufstiegsrunde schaffte, dort aber dem SV Büchelberg unterlag und somit auch in der kommenden Saison in der Landesliga spielt.

Überragender Saisonstart und Tabellenführung

Der Saisonstart der Kirchheimbolander im August 2025 war überragend. Die Mannschaft spielte sich in der Anfangsphase der Runde in einen kleinen Rausch und startete mit deutlichen Erfolgen in die Liga. Der SVK lag Mitte September in der Tabelle sogar ganz vorne, doch dann kam der Einbruch – heftig und unerwartet. Zunächst ein 1:1 gegen den SV Hinterweidenthal. Das 1:4 eine Woche später im Gipfeltreffen gegen den Aufstiegsaspiranten SC Hauenstein war ein erster Dämpfer. Danach folgte eine Negativserie von sechs Niederlagen in Folge. Erst der 1:0-Erfolg am 2. November zu Hause gegen den Aufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach stoppte den Fall. Zur Winterpause lag der SV Kirchheimbolanden mit 25 Punkten aus 18 Partien mit deutlichem Vorsprung auf die Abstiegsränge im Mittelfeld der Liga.

Der Ligaverbleib war aufgrund des angekündigten Rückzugs der Sportfreunde Bundenthal und der Abmeldung im Winter des TuS Rüssingen schon zu 99 Prozent sicher. Der Zug nach oben schien aber wegen der Durststrecke im September und Oktober schon abgefahren zu sein. Doch der SV Kirchheimbolanden nahm sich in der Wintervorbereitung noch einmal mächtig etwas vor. Zudem kündigte Spielertrainer Riemer in der Pause an, seinen Vertrag weiter verlängern zu wollen.

Und auf dem Spielfeld knüpften die Kirchheimbolander beim Neustart nach der Winterpause wieder an die Leistungen zu Saisonbeginn an. Bei der SG Rieschweiler, bei der der Weltmeister von 2014 Erik Durm spielte, gelang den Donnersbergern im ersten Spiel des neuen Jahres ein 4:2-Erfolg. In der Woche darauf bezwang der SVK zu Hause auf dem Schillerhain die Sportfreunde Bundenthal klar mit 4:0. Plötzlich war auch das Spielglück wieder da. Nach dem 3:2-Erfolg beim SV Winterbach folgte ein weiterer überzeugender Auftritt vor heimischem Publikum gegen den SV Hinterweidenthal (3:0). Bitter im Nachhinein war die 0:1-Auswärtsniederlage gegen den SC Hauenstein am 29. März. In dieser Partie war der SV Kirchheimbolanden eigentlich die tonangebende Mannschaft. „Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt“, sagte Spielertrainer Riemer später.

Konkurrenten straucheln nicht mehr

Was wäre gewesen, wenn seine Mannschaft gewonnen hätte? Der SVK wäre dann wohl Zweiter geworden. Letztlich fehlten zur Vizemeisterschaft ja bekanntlich nur zwei Zähler. Mit weiteren teils sehr überzeugenden Siegen gegen den späteren Zweiten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied (3:1), TuS Hackenheim (1:0), FC Schmittweiler/Callbach (6:2) , SV Hermersberg (4:2) und TSG Trippstadt (4:0) sowie TuS Bedesbach-Patersbach (4:1) ergab sich dann tatsächlich noch einmal die Chance für das Team vom Schillerhain, doch noch Zweiter zu werden. Der SV Kirchheimbolanden gewann sein abschließendes Saisonspiel auf eigenem Platz gegen den SV Rodenbach mit 2:0. Doch die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied behielt die Nerven und auch der Dritte SC Hauenstein gewann seine letzte Partie. So blieb dem SV Kirchheimbolanden am Ende der vierte Tabellenrang.

Spielertrainer Riemer stolz auf sein Team

„Das war eine tolle Saison, die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, ich ziehe den Hut vor den Jungs. Der vierte Rang macht mich stolz. In der kommenden Spielzeit wollen wir wieder angreifen“, bilanzierte Riemer. Es wird einige Veränderungen im Spielerkader geben. Die Stammspieler Max Höflich, Henrik Hillesheim und Samuele Gualtieri werden zum rheinhessischen Landesligisten TSG Pfeddersheim wechseln. Angreifer Lukas Bossong geht zurück zum SV Imsbach in die B-Klasse. Als Neuzugänge stehen die Offensivspieler Armin Mujevic (TuS Steinbach) und David Lipinski (SG Andernach) fest. Neuer spielender Co-Trainer wird Dennis Spieß, der vom Bezirksligisten SV Alsenborn nach Kirchheimbolanden kommt. Der Kader steht für die neue Saison. „Wir sind schon heiß auf die neue Saison“, sagt Riemer.

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