Aus dem Aufstiegsrennen in der A-Klasse musste sich der SV Gundersweiler bereits vor einigen Wochen verabschieden. Jetzt liegt der Fokus auf dem Pokalfinale, in dem die Nordpfälzer am Mittwochabend (18.30 Uhr) in Alsenborn auf den SV Katzweiler treffen. Mit dem Pokalsieg will sich der Verein im 50. Jahr seines Bestehens selbst beschenken.

Katzweilers Trainer Alexander Gauch überlässt nichts dem Zufall. Am Montag inspizierte der 47-Jährige den Rasenplatz des Final-Gastgebers SV Alsenborn – und schnupperte ganz nebenbei schon