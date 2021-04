Es gibt sie also tatsächlich: Gewinner der Corona-Krise. Und das nicht nur in der digitalen Welt, die von den Kontaktbeschränkungen der vergangenen Monate zwangsläufig profitiert hat; Stichwort: Online-Handel. Nein, die regional verwurzelten Sparkassen, die – bei allem digitalen Fortschritt – in der Vergangenheit stets auf den ressourcenintensiven persönlichen Kundenkontakt als Zugpferd gesetzt haben, sind durchweg zufrieden mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr. Das zeigt: Während die großen, anonymen Anbieter von der Krise profitieren, weil sie ihre Angebote zumeist günstig, kontaktlos und unkompliziert zur Verfügung stellen können, suchen die Menschen auch nach einem Stückchen guter alter Vor-Corona-Welt – mit vertrauten Ansprechpartnern und kleinen Gesprächen über das geschäftliche Anliegen hinaus. Das darf auch anderen Branchen, etwa dem Einzelhandel, Hoffnung geben für die Zeit danach.