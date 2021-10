Das Sturmtief „Ignatz“ hat auch im Donnersbergkreis buchstäblich für Wirbel gesorgt. Zahlreiche Bäume sind umgestürzt, auch Stromleitungen wurde gekappt. Bereits am frühen Morgen musste die Feuerwehr ausrücken. Die Verbandsgemeinde Eisenberg kam aber einigermaßen glimpflich davon.

Der Donnerstagmorgen ging für die Einsatzkräfte im Kreis früh los. Um 4.07 Uhr gingen aufgrund des Sturms die ersten von zahlreichen Alarmierungen ein, so Eberhard Fuhr, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Donnersbergkreises. So mussten unter anderem 18 umgestürzte Bäume von Wegen entfernt werden, in Zellertal wurde ein Dach abgedeckt, in Standenbühl stürzte ein Gerüst um, dabei wurde auch die Stromleitung beschädigt. In Winnweiler stürzte ein Baum auf das Gymnasium, in dem sich laut VG-Bürgermeister Rudolf Jacob aufgrund der Ferien zwar keine Schüler befanden, wohl aber Mitarbeiter. Verletzt wurde niemand.

„Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Eisenberg mussten alle ausrücken, aber das Ausmaß des Schadens hielt sich in Grenzen“, kommentierte VG-Wehrleiter Michael Partsch am Nachmittag die Einsätze. Der erste Einsatz habe kurz vor sechs Uhr stattgefunden: Auf der Landstraße 452 zwischen Kerzenheim und Ebertsheim stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. „Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in das Hindernis“, so Partsch. Es entstand lediglich geringer Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Auch im Ostring von Steinborn blockierte am Morgen ein Baum die Fahrbahn.

Keine schweren Unfälle

Die wohl größte Gefährdung während des Sturmtiefs gab es im Bereich der Landstraße 396 zwischen Ramsen und Göllheim. Hier stürzten mehrere Bäume auf die Fahrbahn und blockierten den Verkehr. Aufgrund der außergewöhnlichen Gefahrenlage in diesem Waldabschnitt wurde die Straße von 9 Uhr bis gegen 16 Uhr, zwischen Ramsen und der Abzweigung zum Rosenthalerhof, für den gesamten Verkehr gesperrt.

„Zum Glück gab es im Kreis bislang aber keine schweren Verkehrsunfälle und auch sonst sind glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen“, informierte Eberhard Fuhr am Nachmittag.

Stumpfwaldgemeinde vorübergehend ohne Saft

Sturmtief Ignatz sorgte auch für verschiedene Störungen in der Stromversorgung im Netzgebiet der Pfalzwerke. So war Ramsen ab etwa 7.45 Uhr vorübergehend „ohne Saft“, wie Stefan Lorentz, einer der beiden Werkleiter der Verbandsgemeindewerke Eisenberg, auf Nachfrage bestätigte. „Zwischen Ramsen und dem Kleehof hat ein umgekippter Baum die Freileitung beschädigt“, berichtete er. Ein Team aus Mitarbeitern der Verbandsgemeindewerke und der Pfalzwerke hätte den Schaden aber schnell beheben können. „Die Leute hatten schon am Vormittag wieder Strom, es gab eine Weile nur noch kleinere Probleme mit der Photovoltaikanlage eines Kunden“, so Lorentz. Im Grunde sei dieses Ereignis wieder ein Beweis dafür gewesen, warum es richtig sei, künftig auf Freileitungen zu verzichten und die Stromversorgung unterirdisch zu gewährleisten. „Wir sind da auch schon dran, umzurüsten. Nächstes Jahr wollen wir das abgeschlossen haben“, so Lorentz.

