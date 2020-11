Etwas über eine Stunde lang waren die Menschen in Teilen von Gundersweiler, Gehrweiler und Höringen am Donnerstag Nachmittag ohne Strom. Grund war eine Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke, die um 15.34 Uhr aufgetreten ist, wie der Energieversorger am Freitag mitgeteilt hat. „Das Netzteam Pfälzer Bergland der Pfalzwerke Netz AG sowie die Mitarbeiter der Netzleitstelle leiteten sofort alle erforderlichen Maßnahmen ein und konnten die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herstellen“, so diese Pressemitteilung.