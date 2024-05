Die Pfalzwerke Netz AG informiert am Dienstagmorgen über Netzstörungen in drei Orten im Donnersbergkreis: In Gundersweiler, Dörnbach und Imsbach war der Strom am Abend des Pfingstmontags um 18.58 Uhr weg. Die Unterbrechung war ganz unterschiedlich lang, sie lag zwischen einer und 90 Minuten. Die Ursache war laut Pfalzwerke ein technischer Defekt an einem Kabel.