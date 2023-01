In Teilen von Münchweiler sowie von Sembach und Neuhemsbach (beide Landkreis Kaiserslautern) ist an Silvester gegen 14.30 Uhr für rund eine halbe Stunde der Strom ausgefallen. Der Grund für die Störung im 20-Kilovolt-Netz war nach Mitteilung der Pfalzwerke zunächst unklar. Das Netzteam Pfälzer Bergland habe sofort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und die Stromversorgung schnellstmöglich wieder hergestellt, so die Pfalzwerke.