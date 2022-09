Fußball-Verbandsligist TuS Steinbach hat auf fremden Plätzen in dieser Saison noch keinen Punkt geholt. Ob der Aufsteiger das ausgerechnet beim Titelkandidaten TuS Marienborn ändern kann? Die Steinbacher peilen am Sonntag, 15 Uhr, jedenfalls eine Überraschung an.

Momentan steht der TuS in der Verbandsliga-Tabelle auf dem 14. Rang, der ein Abstiegsplatz ist. Doch Markus Buhl-Bohlander, der Teamchef der Steinbacher, bleibt ruhig: „Wir hatten ein ziemlich hartes Programm. Ich denke, wir werden unsere Punkte, die wir benötigen, schon noch holen.“ Ob seine Mannschaft allerdings am Sonntag die Negativserie auswärts beenden kann, ist fraglich. Denn Trainer Christoph Heinrich kann wieder einmal nicht mit der besten Elf spielen lassen. „Wir haben leider vier verletzte Akteure“, sagt Buhl-Bohlander.

Der TuS Marienborn geht als klarer Favorit in die Begegnung am Sonntagnachmittag. Die Rheinhessen belegen derzeit den dritten Tabellenplatz und haben auch nur einen Punkt Rückstand auf das Top-Duo SC Idar-Oberstein und TSV Gau-Odernheim. „Marienborn ist wieder so eine Mannschaft, die ganz oben in der Liga mitmischt. Das wird wieder eine verdammt schwere Aufgabe. Aber auch ohne die vier verletzten Spieler wollen wir dem Gegner einen harten Kampf bieten“, sagt der Steinbacher Teamchef und Vorsitzende.

Der TuS Marienborn war am vergangenen Wochenende spielfrei, gewann davor zu Hause gegen den zweiten Aufsteiger TSG Bretzenheim mit 2:1. Torjäger der Mannschaft von Coach Kayhan Ali Cakici ist Angreifer Lirion Aliu, der den Ball in der Liga bislang dreimal im gegnerischen Tor untergebracht hat. Unschlagbar ist Marienborn zu Hause aber nicht. Der TuS verlor ein Heimspiel gegen den VfR Baumholder mit 0:3.

Die Steinbacher wird im Mainzer Ortsbezirk eine große Kulisse erwarten. Aber Coach Heinrich wird wohl wieder mit der Taktik einer kontrollierten Offensive versuchen, einen Coup schaffen.