Am Mittwochabend beginnt die neue Saison in der Fußball-Verbandsliga Südwest. Mit dabei ist nach einem Jahr Abstinenz auch wieder der TuS 07 Steinbach. Der Aufsteiger empfängt zum Auftakt auf eigenem Rasenplatz um 19.30 Uhr die TSG Bretzenheim. Die Donnersberger gehen mit Respekt ins erste Spiel.

Der Steinbacher Spielertrainer Daniel Ghoul sieht seine Mannschaft am Mittwochabend in der Außenseiterrolle. Vor allem deshalb, weil der TuS vor dem Saisonstart in der Verbandsliga Personalprobleme