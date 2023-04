Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wechselhaft läuft es bislang für den TuS Steinbach in der Landesliga West Gruppe Nord. Am Wochenende will das Team von Trainer Timothy Hanauer endlich auch auf eigenem Platz punkten. Doch ausgerechnet jetzt kommt ein echter Topgegner in den Donnersbergkreis.

Auswärts läuft es für Fußball-Landesligist TuS 07 Steinbach derzeit besser als zu Hause. Die Punktebilanz auf eigenem Platz bisher? Null Zähler. Die Bilanz auf fremden Plätzen?