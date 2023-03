Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trockenschäden an allen Baumarten, der Corona-Pandemie zum Opfer gefallene Aktionen, ein sattes finanzielles Minus in der Planung für 2021: Vom Rockenhausener Stadtwald hat es in den letzten Monaten nicht sehr viel Erfreuliches zu berichten gegeben. Das hat sich nun geändert – einer Mitteilung aus Berlin sei Dank.

Ursprünglich war im Forstwirtschaftsplan für dieses Jahr ein Defizit von 16.500 Euro veranschlagt, wie Stadtförster Lothar Burkhart in der Sitzung des Stadtrates erläuterte. Einnahmen