David Profit, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration, hat am Donnerstag gemeinsam mit Landrat Rainer Guth, Rudolf Jacob, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, sowie Ortsbürgermeisterin Susanne Röß die Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Jugendherberge in Steinbach besucht.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie gut strukturiert hier alles aufgebaut worden ist. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die sich einbringen“, sagte der Staatssekretär. „Ich nehme sehr gute Eindrücke von meinem Besuch im Donnersbergkreis mit. Es gibt aber auch Hausaufgaben für meinen Aufnahmestab, über deren Lösung wir gerne gemeinsam mit dem Kreis und den kommunalen Spitzenverbänden partnerschaftlich nachdenken werden.“