Nach dem 2:2-Unentschieden im Auftaktaktspiel gegen den SV Nanz-Dietschweiler gewann die SG Rockenhausen/Dörnbach ihre Begegnung in Weilerbach mit 1:2 und führt zumindest für einen Tag mit vier Punkten die Tabelle der Bezirksliga Westpfalz Nord an.

Bereits am kommenden Samstag, 12. September, kommt es zum Spitzenduell gegen den ASV Winnweiler.

In dieser kampfbetonten Partie am Dienstagabend besaßen die Gäste in den ersten 20 Minuten