In der Bezirksliga Westpfalz Nord kommt es am ersten Spieltag gleich zum Donnersberg-Derby. Die SG Rockenhausen/Dörnbach empfängt am Sonntag um 15 Uhr zu Hause den SV Kirchheimbolanden. Beide Teams haben in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen.

Valon Lukaj (Coach der SG Rockenhausen/Dörnbach) über ...

... die Vorbereitung: „Ich bin wirklich überrascht, wie gut schon alles funktioniert hat. Wir haben 18 neue