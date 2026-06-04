Die Kindergärten im Donnersbergkreis durften sich freuen: Auch in diesem Jahr hat die Sparkasse Donnersberg wieder einen fünfstelligen Betrag gespendet.

Der Termin in der Zentrale des Geldinstitutes in Rockenhausen ist mittlerweile zur jährlichen Tradition geworden. Erneut waren jeweils zwei Vertreterinnen der 55 Kitas im Kreis zu dem Treffen eingeladen. Rund 18.000 Euro waren zu verteilen. Die Spendensummen werden nach einem festgelegten Schlüssel an die einzelnen Einrichtungen ausgezahlt. Zusätzlich zu einem festen Grundbetrag können diese dann – abhängig von Größe und Gruppenstärke der einzelnen Kitas – noch einen Zusatzbetrag erhalten.

Mit dem Geld soll es den Einrichtungen ermöglicht werden, besondere Projekte zu finanzieren. Dazu zählen zum Beispiel sogenannte Mint-Projekte, mit denen die Vorschulkinder mit den Naturwissenschaften besser vertraut gemacht werden sollen.

Vortrag zur Selbstfürsorge

Ebenfalls zur Tradition gehört ein Vortrag, den die Sparkasse für die Spendenübergabe organisiert. In diesem Jahr standen mit dem Thema „Selbstfürsorge im pädagogischen Alltag“ die Erzieherinnen im Mittelpunkt. Als Referentin hatte die Sparkasse dazu Yogalehrerin und Resilienzcoach Susanne Stricker eingeladen.

Der Vortrag solle als Wertschätzung für die Arbeit der Erzieherinnen dienen, betonte der Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Günther Bolinius in seiner Begrüßungsrede. „Die Arbeit, die Sie hier leisten, ist wichtig. Zumal es jedes Jahr komplexer wird, was Sie zu bewältigen haben“, sagte der Sparkassen-Chef anerkennend.