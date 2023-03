Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An die 400 Menschen haben in der vergangenen Woche im Kreis bei Sonder-Impfaktionen die Ärmel hochgekrempelt. In Kirchheimbolanden, Eisenberg und Winnweiler kamen sie ohne Termin und lange Wartezeiten an ihren Piks. Es soll nicht das letzte Angebot dieser Art gewesen sein.

„Wenn die Menschen nicht zu uns kommen, dann gehen wir eben zu den Menschen.“ Karl Barwich, der in Eisenberg lebt und als Arzt in Frankenthal praktiziert, hat an vier Stationen im Kreis – zweimal