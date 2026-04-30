Mystische Wanderungen, romantische Themenabende, besondere Naturerlebnisse: Das sind die Falkensteiner Sommertouren.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus geführten Wanderungen, stimmungsvollen Themenabenden und besonderen Naturerlebnissen rund um die imposante Burgruine Falkenstein. Den Auftakt bildet am 22. Mai die Jubiläumstour „Sagenhaftes Falkenstein“, die die Teilnehmenden auf eine romantische Abendwanderung in die Welt regionaler Sagen und Lieder mitnimmt. Ende Juni folgt mit „Ein Sommernachtstraum“ eine mystische Wanderung zu sagenumwobenen Orten in den Falkensteiner Bergen.

Auch für Familien bietet das Programm ein besonderes Highlight: Bei der Tour „Tritsch, Tritsch ruft’s aus dem Wald“ am 18. Juli gehen kleine und große Abenteurer gemeinsam auf die Suche nach den geheimnisvollen Elwetritschen. Ein außergewöhnliches Naturerlebnis steht am 12. August im Mittelpunkt der „Space-Night-Tour“: Neben einer partiellen Sonnenfinsternis können die Teilnehmenden auch die Sternschnuppennacht der Perseiden erleben. Wanderfreunde kommen bei der Hüttentour „Komm doch mit auf den Kupferberg!“ am 23. August auf ihre Kosten. Die Strecke verbindet eindrucksvolle Ausblicke über die Nordpfalz mit einer gemütlichen Einkehr. Ein fester Bestandteil der Veranstaltungsreihe sind zudem Burgführungen im Mondschein, die Ende August sowie im September stattfinden und die eindrucksvolle Burgruine Falkenstein in besonderem Licht erlebbar machen.

Anmeldung

Die Teilnahme an den „Falkensteiner Sommertouren“ ist kostenpflichtig: Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder zwischen sieben und 16 Jahren die Hälfte. Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler, Telefon 06302 602-61, E-Mail an info@winnweiler-vg.de. Online-Buchung unter www.donnersberg-touristik.de.

