„Tränen der Perseiden“ lautet das Motto der Falkensteiner Sommertour am Montag, 12. August.

Die Perseiden sind ein jährlich in der ersten Augusthälfte wiederkehrender Meteorschwarm, der in den Tagen um den 12. August ein Maximum an Sternschnuppen aufweise, teilen die Ortsgemeinde Falkenstein und das Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler als Veranstalter mit.

Bekanntlich geht nach einem jahrhundertalten Aberglauben mit jeder Sternschnuppe ein Wunsch in Erfüllung – möglichst viele sollen die Teilnehmer der Sommertour sehen. Von den Parkplätzen oberhalb der Falkensteiner Burgruine verläuft die von Stefan Weber geführte Tour zu mehreren Aussichtspunkten. Am „Rabenfels“ ist die Hoffnung auf Sternschnuppen am größten. Start der sechs Kilometer langen Wanderung (Dauer 2,5 Stunden) ist um 20 Uhr. Parkgelegenheiten befinden sich oberhalb der Burgruine/Kolpinghaus in der Falkensteiner Hauptstraße.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene fünf Euro, für Kinder von sieben bis 16 Jahren 2,50 Euro. Neben gutem Schuhwerk wird das Mitbringen einer Taschenlampe und einer Sitzdecke empfohlen. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, eine Anmeldung erforderlich bei der VG Winnweiler unter Telefon 06302 602-61 oder per E-Mail an info@winnweiler-vg.de.