Es geht los: Am Freitag wurde in der Marnheimer Straße in Kirchheimbolanden der Grundstein für den neuen Firmensitz von Hermed gelegt. Passend zum 40. Geburtstag des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens für Medizintechnik, das seit Mitte der 90er Jahre im Industriegebiet der Kreisstadt angesiedelt ist. Mit Beginn des Jahres 2024 will Hermed als Mieter ins neue Bürogebäude einziehen, das von Privatinvestoren gebaut wird. Der dreistöckige Bau soll dann 2200 Quadratmeter Platz bieten, 1000 davon dienen als Zentralwerkstatt für die Reparatur- und Servicetochter Temamed. Mit Fotovoltaikanlage und Ladestationen für E-Autos soll ökologischen Aspekten Sorge getragen werden. Zur Grundsteinlegung war unter anderem die gesamte Hermed- und Temamed-Belegschaft nach Kibo gekommen.