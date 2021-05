Spät dran waren die Tischtennisspieler mit ihrem Saisonstart aufgrund der Covid-19-Pandemie und wurden nun wie fast alle Sportarten unsanft ausgebremst. Die Saison ist vorerst nur unter-, aber noch nicht abgebrochen. Wie haben sich die Donnersberger Vereine bisher geschlagen?

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat am vergangenen Freitag beschlossen, die Saison der Regional- und Oberligen ab dem 2. November bis zum Monatsende zu unterbrechen. Die Partien am Wochenende durften also noch ausgetragen werden. „Wir bleiben der Halle fern“, sagt Silke Ermel von den Tischtennis-Damen des TSG Zellertal. Die Oberligaspielerin hofft darauf, dass es nur eine vierwöchige Pause gibt, um danach zumindest wieder in den Trainingsbetrieb zurückzukehren. Dennoch sehe sie bei manchen Vereinen auch finanzielle Probleme. „Uns betrifft das zum Glück nicht“, fügt die TSG-Spielleiterin an.

Ein großes Stoppschild prangt derweil auch auf der Internetseite des Pfälzischen Tischtennisverbandes (PTTV). Der PTTV hat sich wie der DTTB dazu entschlossen, den Ligen- und Pokalspielbetrieb wegen der Corona-Pandemie vorerst bis Ende November zu unterbrechen. Die Saison wird jedoch – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – noch nicht abgebrochen. Wie der Pfalzverband begründet, sei aufgrund der dramatisch steigenden Infektionszahlen bei Covid-19 sowie der neusten Bestimmungen in Rheinland-Pfalz keine andere Wahl geblieben als die Wettbewerbe auszusetzen.

„Wir hoffen, die Vorrunde danach doch noch spielen zu können“, schreibt PTTV-Präsident Heiner Kronemeyer in einer von ihm verfassten Mitteilung. Ebenfalls ausgesetzt wird das Stützpunkttraining. Andere Landesverbände wie Westfalen habe sich bereits dazu entschlossen, bis Ende des Jahres keinen Spielbetrieb mehr aufzunehmen. „Ich denke, dass es notwendig gewesen wäre, herauszufinden, wo die meisten Ansteckungen erfolgt sind, um dann dort gezielt anzusetzen. Mit der Schrotflinte auf alles zu schießen, macht keinen Sinn“, erklärt Gunter Franck, Vorsitzender des TTC Winnweiler seinen Standpunkt.

Damen

Oberliga Südwest

Die Damen der TSG Zellertal sind mit sechs Punkten aus den ersten vier Partien nach dem Abstieg aus der Regionalliga gut in die Saison gestartet. Schon der Saisonstart gegen den TTC Mühlheim-Urmitz/Bahnhof II (7:5) war vielversprechend. Das 9:3 gegen die TSG Kaiserslautern II wurde trotz starker Gegner fast ein Durchmarsch. „Das Spiel ist gelaufen wie ein Länderspiel“, sagt Silke Ermel zum Spiel gegen Kaiserslautern lachend. Dem Derbysieg gegen den TTC Winnweiler (8:4), folgte dann ein erster Dämpfer. „Gegen Pirmasens ist es absolut nicht rund gelaufen. Pirmasens ist aber auch eine gute Mannschaft und uns hat das Quäntchen Glück gefehlt. Zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung lag die TSG auf Platz eins der Liga.“

Der TTC Winnweiler hat hingegen noch keinen Zähler und ist derzeit das Ligaschlusslicht. Ganz bitter war insbesondere die 5:7-Niederlage gegen Aufsteiger TTV Edenkoben, die noch gehörig schmerzen kann.

1. Pfalzliga

Die TTF Rockenhausen haben erst zwei Spiele absolviert und jeweils deftige 2:10-Niederlagen gegen die TSG Kaiserslautern III und den TTC Oppau kassiert.

2. Pfalzliga West

Der SV Alsenbrück-Langmeil hat 4:4 Punkte aus den bisherigen Saisonpartien errungen. Beim SVA ist Heike Reisinger mit 8:4-Siegen gewohnt stark.

2. Pfalzliga Ost

Die TSG Zellertal II hat als Aufsteiger bereits zwei Remis eingefahren und dabei mit dem TTV Albersweiler und dem TTC Insheim zwei gestandenen Teams einen Zähler abgeknöpft.

Bezirksoberliga Vorderpfalz

In der neu gegründeten Ligen-Mixtur von Vereinen aus den Tischtennisbezirken Vorderpfalz Nord und Süd hat die TSG Zellertal III abgesehen von einer Partie fast die gesamte Vorrunde absolviert. Zwei Siege wurden eingefahren, womit die TSG auf dem sechsten Tabellenplatz liegt.

Herren

1. Pfalzliga

„Als Aufsteiger mit je 6:2 Punkten auf Rang drei in der 1. Pfalzliga und Rang zwei in der 2. Pfalzliga zu stehen, ist wesentlich besser als gedacht“, sagt Gunter Franck vom TTC Winnweiler. Der TTC ist in der 1. Pfalzliga noch immer ungeschlagen. Nach zwei Remis zum Auftakt wurde der TTC Riedelberg, der über jahrelange Erfahrung in der Pfalzliga verfügt, und auch Top-Abstiegskandidat SG Waldfischbach besiegt.

2. Pfalzliga West

Der Abgang von Marcel Dohmen zum Oberligisten TTC Nünschweiler hat der ASV Höringen gut verkraftet. Zwar gab es gleich zu Beginn zwei deftige Klatschen, danach siegte der ASV aber gegen die Aufsteiger vom TTA KASch Vinningen und TTC Winnweiler II. Eben diese Mannschaft aus Winnweiler war mit drei Siegen in die Spielrunde gestartet und hatte gegen die Mitaufsteiger von der VT Zweibrücken und dem TTC Bann in den folgenden Partien gute Chancen, weitere Siege einzufahren.

Bezirksoberliga

Hinter dem übermächtigen ASV Sembach stehen die TTF Rockenhausen nach drei Partien mit einer blütenweißen Weste auf dem zweiten Tabellenrang.

Bezirksliga

Der TTC Börrstadt als Tabellensiebter hat die Pflichtaufgabe zu Saisonbeginn gegen den TTV Jettenbach erfüllt und einen überraschenden Sieg bei der TSG Kaiserslautern IV eingefahren. Der TuS Gerbach liegt mit 2:6 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Bezirksklasse Ost

Die TTF Rockenhausen II haben mit 6:2 Punkten immer noch Kontakt zu Klassenprimus ASV Frankenstein (8:2). Der TuS Gerbach II (5./4:2) und der TTC Schönborn (3:5) sind solide in die Spielrunde gestartet.

Kreisliga Ost-Süd

Umrahmt vom ASV Höringen II, dem Klassenprimus, und dem ASV Höringen III, Ligaschlusslicht, sind gleich einige Teams aus dem Donnersbergkreis in dieser Liga am Start. Der TTC Börrstadt II ist erster Verfolger des ASV, dann lauern der TV Wartenburg-Rohrbach und die TTF Rockenhausen III. Vor dem ASV Höringen III haben sich die TTF Rockenhausen IV (9.) und der TTC Schönborn II (8.) platziert.

Kreisklasse A Ost-Nord

Der TTC Winnweiler IV hat als Dritter noch Tuchfühlung zu den Spitzenteams.

Kreisklasse A Ost-Süd

Der TTC Börrstadt III führt die Tabelle mit 10:0 Punkten vor dem TTC Schönborn III (9:1) an. Dahinter gehören der TuS Gerbach III (6:4), TV Wartenberg-Rohrbach II (4:6) und der TTC Börrstadt IV (4:6), sowie die TTF Rockenhausen V zum Tabellenmittelfeld.