Nach drei Jahren war es am Wochenende endlich wieder soweit: Der Kirchheimbolander Christkindlmarkt hat erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in vollem Umfang und am angestammten Platz stattgefunden. Gut so, finden sowohl Standbetreiber als auch Besucher. Letztere strömen in Scharen – vor allem aus einem Grund.

Traditionell am zweiten Adventswochenende erstrahlte Kirchheimbolanden im weihnachtlichen Glanz: Es war Christkindlmarkt – endlich wieder in der Innenstadt der Kleinen Residenz mit dem bekannten Dreh-