Da für Dienstag sehr heiße Temperaturen angekündigt sind, hat sich die Verbandsgemeinde entschieden, das Freibad in Winnweiler am Dienstag bereits zwei Stunden früher zu öffnen. Das Bad hat dienstags normalerweise erst um 13 Uhr geöffnet, an diesem Tag können die Besucher also schon um 11 Uhr kommen. Geschlossen wird das Schwimmbad wie gewohnt um 20 Uhr.

Derweil laufen im Freibad auch die Vorbereitungen für den Swim&Run am 25. August. Bei dem Aquathlon, der zum dritten Mal in Winnweiler stattfindet, werden die zwei Sportarten Schwimmen und Laufen kombiniert. Ab 10 Uhr starten die Sportler für die Langstrecke mit 500 Meter Schwimmen und fünf Kilometer Laufen. Diese Option wird für die Jahrgänge 2010 und älter angeboten. Bei der kurzen Variante ab 14 Uhr – 100 Meter Schwimmen und ein Kilometer Laufen – können Jahrgänge ab 2013 teilnehmen. Es kann auch im Team gestartet werden.

Anmeldung bis 21. August

Die Startgebühren betragen fünf Euro für Kinder bis 16 Jahre, zehn Euro für Erwachsene und Kinder-Teams, 15 Euro für Erwachsenen-Teams. Der Erlös wird an den Verein „Freunde der Kreuzkapelle“ zum Erhalt der Kreuzkapelle Winnweiler gespendet.

Die Veranstaltung wird maßgeblich unterstützt vom Turnverein Winnweiler 1876 und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Winnweiler. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Das geht bis 21. August unter my.raceresult.com/286369/. Dort gibt es nach Abschluss der Veranstaltung auch die Ergebnisse und Urkunden.