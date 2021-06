Bis Dienstagabend stand die Öffnung so einiger Freibäder im Land noch auf der Kippe. Das Bad in Winnweiler wird jedoch mit Sicherheit, das in Rockenhausen mit hoher Wahrscheinlichkeit Badegäste empfangen. Längst schien klar: Die Freibäder öffnen am 2. Juni. Dies hatte die Landesregierung am 11. Mai im Perspektivplan angekündigt. Aber: Bis Dienstagabend hatten die Betreiber der Bäder noch immer keine verbindlichen Informationen aus Mainz, unter welchen Bedingungen geöffnet werden darf. Klar war nur: Die Anzahl der Badegäste soll auf die Hälfte der sonst erlaubten reduziert sein.

„Ich wüsste auch gerne mehr“, sagte Michael Cullmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir öffnen.“ Cullmann verwies darauf, dass auch das Gesundheitsamt am Mittwochmorgen noch sein Okay geben müsse. Dass die Testpflicht entfalle und Buchungen wohl vom Tisch seien, teilte der RHEINPFALZ am frühen Abend ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen mit. „Für gut die Hälfte der Freibadbetreiber, die uns angeschlossen sind, wird dies nicht reichen“, kritisierte der Sprecher.