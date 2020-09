Die Nachfrage ist groß: Bislang sind schon rund 190 Pakete für die virtuelle Weinverkostung der Stadt Rockenhausen am „Herbstfest“-Samstag verkauft beziehungsweise geordert worden. Das hat die VG-Verwaltung Nordpfälzer Land mitgeteilt. Nicht nur dort laufen die Vorbereitungen für das Online-Event auf Hochtouren.

Einen passenderen Ort hätte sich die Gesangvereinskapelle Rockenhausen nicht aussuchen können: In einem Wingert und an verschiedenen weiteren Plätzen oberhalb von Obermoschel hat das Ensemble um Dirigent Heiko Opp an einem kompletten Samstagnachmittag die Clips gedreht, die während der Probe zur Unterhaltung der „Besucher“ am heimischen PC, Laptop oder Smartphone eingespielt werden. Zusammen mit ihren Sängern hatte das Orchester bei den Aufnahmen in malerischem Ambiente viel Spaß – die Organisatoren von Stadt und VG versprechen „fetzige Rhythmen“. Die Musiker spielen Ausschnitte aus dem Programm, das sie am Herbstfest-Montag im „bebenden“ Festzelt präsentiert hätten.

Ex-Naheweinkönigin Barbara Wollschied dabei

Stattdessen bereichern sie nun die Internet-Veranstaltung, für den regionale Winzer den „Stoff“ liefern: Jedes Paket enthält neun im Anbaugebiet Nahe erzeugte Rebensäfte – vorgestellt werden sie als Ersatz für das coronabedingt ausgefallene Fest am Samstag, 12. September, ab 19 Uhr, per Live-Stream auf dem Video-Portal Youtube. Für die Moderation konnten die Veranstalter neben dem früheren Landwirtschaftsdirektor Udo Bamberger – seit vielen Jahren kompetenter Begleiter der Proben in Rockenhausen – die ehemalige Naheweinkönigin Barbara Wollschied gewinnen. Als Mitglied der Jungwinzer-Gruppe Nahewein-Rebellen hat sie bereits einschlägige Erfahrungen mit Online-Verkostungen.

Die Weine können noch bis 8. September (zum Abholen) bestellt werden, per E-Mail an herbstfest@rockenhausen.de. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06361 451-123 oder im Internet, www.nordpfälzerland.de.

Finanziell unterstützt wird die virtuelle Weinprobe vom Verein Herbstfestfreunde, der dafür auch in diesem Jahr die beliebten Ansteckbuttons verkauft. Diese gibt es ab Montag, 7. September, beim Eiscafé Garden oder am Freitag, 11. September, während des Wochenmarkts auf dem Marktplatz.