Die Feierlaune in Kirchheimbolanden geht ungebremst weiter. Anlässlich des 1250. Jubiläums veranstalteten die vier Schulen der Stadt einen Aktionstag unter dem Motto „Meine Stadt – Meine Schule – Meine Party“.

„Kibo ist bunt“, betonte Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) bei seiner Begrüßung am Freitagvormittag. Wie lebendig die Stadt ist, zeigte dann die Aktion. Gespannt warteten einige Zaungäste, bis die eigentlichen Akteure – rund 1200 Schüler und 200 Lehrkräfte – durch den Torbogen auf den Römerplatz pilgerten. Sehr diszipliniert versammelten sich alle um den Platz herum, bevor aus den Grüppchen nach und nach ein Flashmob entstand. Normalerweise handelt es sich bei einem Flashmob um eine spontane Aktion, bei denen sich die Teilnehmer vorher verabreden.

Die große Verabredung in Kibo wurde mit lautstarker Musik des Titels „Waka Waka“ begleitet. Innerhalb von Minuten tanzten alle Teilnehmer auf dem Römerplatz. Der Schulchor des Nordpfalzgymnasiums (NPG) und deren Musiker stimmten dann die „Kibo Hymne“ an, die schließlich lautstark von allen Teilnehmern mitgesungen wurde. Dieses Lied zu der Hymne von Charpentiers „Te Deum“, auch bekannt als Eurovisionshymne, hatte bereits beim Jahreskonzert des NPG Premiere.

Nach dem Flashmob folgt die Party

Was dann folgte, war eine logistische und organisatorische Herausforderung. Alle Schüler sollten sich in verschiedenen Buchstaben formieren, sodass am Schluss aus der Luft „Wir sind Kibo“ zu lesen war. Bei Stefan Klemme, der zusammen mit einer Hand von Mitstreitern dieses Projekt vorbereitete, liefen die Fäden zusammen. Auch wenn die ursprünglichen Markierungen auf dem Römerplatz dem Regen zu Opfer gefallen waren, wussten die Akteure Bescheid. Sie hatten nämlich am Tag vorher in der Schulturnhalle eine Generalprobe absolviert.

Nach gut 20 Minuten war es dann so weit. Die Schüler hielten bunte Papierseiten in die Luft, um symbolisch zu zeigen, dass Kibo bunt ist. In schwindelnder Höhe hatte sich die Drehleiter der Feuerwehr positioniert und das Luftbild konnte gemacht werden. Nach einem weiteren Flashmobtanz war die Musik von DJ Maltöö wie ein Befreiungsschlag für die Schüler: Sie tanzten, hüpften und tobten sich auf dem Römerplatz aus. Am Rande beschäftigen sich andere Schüler mit der Vervollständigung eines riesigen Puzzles. Insgesamt 1200 Puzzleteile aus Holz waren vom NPG vorbereitet worden und wurden beim Aktionstag zusammengesetzt.