Die Eulen Ludwigshafen haben am Freitagabend im vorletzten Heimspiel der Handball-Zweitliga-Saison gegen GWD Minden 28:28 (13:13) gespielt. Ärgerlich. Es war vom ersten Moment an eine zerfahrene, hektische Partie. Unzulänglichkeit reihte sich an Unzulänglichkeit. Die Eulen, ohne die Kreisläufer Maximilian Haider und Tom Bergner, dafür mit Kasper Manfeldt Hansen sowie mit Simon Schwarz aus dem Drittliga-Team, lief im ersten Durchgang ständig einem Rückstand hinterher, schaffte auf den letzten Drücker den 13:13-Ausgleich. Sebastian Trost erzielte das 12:13. Mehr und mehr rissen die Gastgeber vor 1716 Zuschauern das Spiel an sich, was auch an Jannek Klein lag. Der Halbrechte drehte auf, warf zwei Tore in Folge, konnte nur durch ein Foul gebremst werden – Tim Schaller verwandelte den Siebenmeter. Als Torhüter Ziga Urbic zweimal glänzend parierte und der starke Finn Leun das 22:19 markierte, sah es gut aus. Aber: Tim Schaller scheiterte von der Siebenmeterlinie, Manfeldt Hansen vergab frei – GWD lag plötzlich wieder vorne. Dann: Schaller traf zweimal. Aber Fynn-Lukas Hermeling hatte das letzte Wort.