Die coronabedingte Schwitz-Pause ist beendet: Am Montag, 7. Juni, öffnet die Sauna im Kibobad wieder ihre Türen. Das haben die Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden mitgeteilt.

Dabei sind jedoch eine Reihe von Vorgaben einzuhalten. So ist die maximale Anzahl der Besucher auf 31 beschränkt, daher ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. Weitere Voraussetzungen sind das Vorweisen eines negativen PCR- oder Schnelltest-Ergebnisses (nicht älter als 24 Stunden) beziehungsweise eine vollständige, vor mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung. Ferner besteht die Pflicht zur Kontakterfassung und zur Einhaltung der gängigen Hygieneregeln.

Die Öffnungszeiten sind an Werktagen von 15 bis 20 Uhr sowie an Sams- und Sonntagen von 13 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist möglich an allen Werktagen von 13 bis 18 Uhr unter Telefon 06352 719974. Die Nutzung der Schwimmhalle im Kibobad ist nach Angaben der VG-Werke derzeit noch nicht möglich.