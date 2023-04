Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einstimmig ist Sabine Wienpahl vom SPD-Gemeindeverband als Kandidaten für das Bürgermeisteramt nominiert worden. Am 14. März tritt sie an, um die erste Frau an der Spitze der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zu werden.

Die Entscheidung, sich um das höchste Amt in der Verbandsgemeinde zu bewerben, sei „eine höchstpersönliche“ gewesen, sagt Sabine Wienpahl. Und sie sei im ersten Lockdown gefallen.