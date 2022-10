„Dieses Jahr sind wir wieder mit dem vollen Programm am Start. Und das sogar zum ersten Mal an zwei Turniertagen.“ Tanja Rieger, Mitglied des Organisationskomitees des Rohau Dance Cups ist in Vorfreude auf den diesjährigen Tanzwettbewerb am kommenden Wochenende, dem 8. und 9. Oktober, für den zahlreiche Anmeldungen verschiedener Vereine eingegangen sind.

Erstmalig treten die 19 Erwachsenengruppen am Samstagabend gegeneinander an, während die Kinder- und Jugendgruppen separat am Sonntag ihren Auftritt haben. 16 Gruppen sind für den Kinder- und Jugend Cup angemeldet. Organisationsteam und Teilnehmer hoffen nun auf eine volle Halle an beiden Tagen. Tanja Rieger: „Beim letzten Cup ging die Veranstaltung fast bis Mitternacht. Die Stimmung war gigantisch. Bei so vielen Gruppen und zwei Wettkampftagen legen dieses Jahr sogar noch mal einen drauf“.

INFO

Sechster Dance Cup in der Donnersberghalle. Erwachsenenturnier am Samstag, 8. Oktober, Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Kinder- und Jugendturnier: Sonntag, 9. Oktober: Einlass ab 11.30 Uhr, Beginn 12.30 Uhr. Kartenvorverkauf unter: dancecup@RoHau.de