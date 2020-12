Schon am Montag soll der Westpfalz-Rettungshubschrauber auf dem Imsweilerer Fluggelände landen. Gegen Mittag wird er dort nach RHEINPFALZ-Informationen erwartet. Für den Rest des Jahres – bis zum Start des Interimsbetriebes – will der ADAC den Hubschrauber, der derzeit noch in Eßweiler (Kreis Kusel) steht, im Donnersbergkreis stationieren. Dort gibt es einen Hangar, der das Fluggerät in der kalten Jahreszeit schützen soll. Eine Zufahrt war schon vor einigen Wochen vorbereitet worden. Bei der Sitzung des Imsweilerer Gemeinderats am Freitagabend hat das Gremium eine Adresse für eine Station der Luftrettung vergeben (Zum Flugplatz 2).

Derweil vermeldet das rheinland-pfälzische Innenministerium nach wie vor keinen Vollzug bei der Entscheidung, ob ab 1. Januar tatsächlich der ADAC ab Imsweiler den Interimsbetrieb des Rettungshubschraubers übernehmen kann. Die Ausschreibung endete am 4. Dezember, nach Informationen der RHEINPFALZ gab es mindestens einen weiteren Bewerber.