Für den TuS Rüssingen bleibt es erst einmal bei dem einen Punkt in der Verbandsliga-Aufstiegsrunde. Am Samstag zog der TuS im Heimspiel gegen den SC Idar-Oberstein mit 0:5 (0:2) den Kürzeren. Schon in der Hinrunde verlor er gegen den gleichen Gegner mit 0:6.

Die personelle Situation spitzt sich bei den Rüssingern immer mehr zu. Am Samstag standen gerade einmal elf gesunde Spieler zur Verfügung. Als sich Sandro Isabelinha verletzte, musste der TuS