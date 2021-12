„Das hat total Spaß gemacht“, blickt Förster Martin Teuber auf eine ehrenamtliche Aktion zurück, die helfen soll, den Gemeindewald Dannenfels für die Zukunft zu stärken. Die Vikings Muay Thai, in Kibo ansässiger Kampfsportverein, haben gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr und dem Forstamt Anfang des Monats oberhalb des Sportplatzes 300 Bäume gepflanzt.

Ein beachtliches Engagement, lobt Teuber die Initiative von Viking Marc Wagner und seinen Mitstreitern. Finanziert wurde das Projekt laut Teuber durch Spendenaktion im Internet und bei Spendensammlungen mit Vorführungen vor dem Edeka-Markt Schmitt in Kirchheimbolanden, der seinerseits die Aktion unterstützt hat wie auch die Gärtnerei Karlin (Steinbach) als weiterer größerer Spender. Gepflanzt wurden 200 Edelkastanien und 100 Eichen auf einer ehemaligen Fichtenfläche, deren Baumbestand dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen ist. Statt der problematischen Fichten können dort nun klimastabile Baumarten anwachsen.

Gut 35 Helfer packen mit an

Die Setzlinge wurden in Klumpenpflanzung von jeweils 20 Bäumen mit einer Wuchshülle als Schutz eingepflanzt. Gut 35 Helfer seien dabei gewesen, darunter auch Landrat Rainer Guth, Ortschef Ernst-Ludwig Huy, der Sportkreisvorsitzende Tristan Werner und Hermann Jung mit Kräften aus der Jugendfeuerwehr, die er leitet. Teuber, der die waldbauliche Planung gemacht hat und vor Ort für die fachgerechte Umsetzung gesorgt hat, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit und ist überzeugt, dass das keine Eintagsfliege bleiben wird.

„Marc Schottler aus Dannenfels hat zum Abschluss ein von mir erlegtes Reh zu ’Rehburgern’ verarbeitet. Diese wurden dann am Feuer von ihm wunderbar zubereitet und haben allen Teilnehmern außerordentlich gut geschmeckt“, so Teuber zum anschließenden Beisammensein. Marc Schottler und Marc Wagner hätten sich bereiterklärt, die Pflege der Pflanzen in den nächsten Jahren nach Einweisung zu übernehmen, so Teuber.