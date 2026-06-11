Wein, Kunsthandwerk, Live-Musik und eine lange Tafel mitten im Ort: Das „Zauberhafte Zellertal“ findet am 20. und 21. Juni wieder in Harxheim statt.

Das „Zauberhafte Zellertal“ gehört seit 1990 zu den festen Größen im Veranstaltungskalender der Region. Sein Reiz liegt bis heute in der besonderen Mischung aus Weinfest, Kunsthandwerk und kulturellem Programm. Jahr für Jahr wandert die Veranstaltung im Wechsel durch die drei Zellertaler Ortsteile und verwandelt Straßen und Plätze für ein Wochenende in eine Bühne für Genuss, Begegnung und Unterhaltung. Nach Niefernheim im vergangenen Jahr und Zell 2024 ist diesmal wieder Harxheim an der Reihe. Federführend bei der Ausrichtung sind Sigrid und Gunter Herweck gemeinsam mit dem Zellertaler Gewerbeverein, unterstützt wird das Fest der Kultur und Kulinarik vom Donnersberg-Touristik-Verband.

Im Mittelpunkt steht auch in diesem Jahr wieder die traditionelle Wein-Munkel-Meile in der Hauptstraße, kurz „WM-Meile“ genannt. Dahinter verbirgt sich eine lange Tafel mitten auf der Straße, an der viele Gäste Platz finden und bei Wein und kleinen Speisen zusammenkommen können. Der Begriff „munkeln“ steht dabei ganz bodenständig für das gemeinsame Schnabulieren, Probieren und Plaudern. Für die Hauptstraße kündigen die Veranstalter diesmal zudem eine besondere optische Gestaltung an, über die sie sich vorab allerdings noch nicht genauer in die Karten schauen lassen wollen.

Lichteffekte und Kunsthandwerk

Eröffnet wird das Fest am Samstag, 20. Juni, um 18.15 Uhr in der Hauptstraße. Mitwirkende sind zunächst die Kleinsten aus der Kita Zellertal, ehe Live-Musik mit der Eventband „Gaddings“ und „Noppes Live“ den weiteren Abend bestimmt. Für das leibliche Wohl sorgen die Zellertaler Winzer und Gastronomen. Ein besonderer Blickfang des Samstagabends dürfte ab 22.30 Uhr am Kirchplatz zu erleben sein. Dann bespielt der Zellertaler Multimedia-Künstler Reinhard Geller, der für seine filmischen Installationen mit Klangcollagen bekannt ist, die Fassaden mit einer Lichtshow. Gezeigt wird eine Großprojektion bewegter Malerei mit sechs Laserprojektoren. Die Inszenierung soll in die Attraktion „Wein in Flammen“ überleiten, die gegen 23 Uhr beginnt und zu den Höhepunkten des Festes zählt.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Hof Hessemer. Musikalisch begleitet wird er von Melanie Neitsch und Jott Fürwitt, der einem größeren Publikum unter anderem als Mitglied der Bands „Allee der Kosmonauten“ und „GooGs“ bekannt ist. Ab 11 Uhr gehört die Hauptstraße dann den Kunsthandwerkern: Mehr als 50 Aussteller präsentieren dort ihre Arbeiten und geben dem Fest auch tagsüber sein besonderes Gesicht. Parallel dazu wird im Rathaus eine Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Zellertal gezeigt. Für die jüngsten Besucher ist außerdem eine Spielstraße vorgesehen.

Mit dem Bus zum Fest

Damit die Besucher den Zellertaler Wein genießen können, ohne auf das Auto angewiesen zu sein, verweisen die Veranstalter auf die Buslinie 921. Sie verkehrt zwischen Monsheim und Kirchheimbolanden und bedient Haltestellen in Wachenheim, Mölsheim, Zellertal, Albisheim und Marnheim. Wer dennoch mit dem Auto anreist, kann unter anderem den Parkplatz an der Zellertalschule nutzen.

Infos

Weitere Informationen, unter anderem eine Übersicht aller Künstlerstände auf der Hauptstraße, gibt es unter www.unserzellertal.de.