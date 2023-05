Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum Abschluss des Orgelsommers gab Zsigmond Szathmáry aus Freiburg am Sonntag in der Paulskirche in Kirchheimbolanden ein Konzert. Neben Bach, Buxtehude und Mozart spielte er auch eigene spektakuläre Kompositionen.

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, skandierte einst Schlagerstar Udo Jürgens. Was hätte er erst getextet und komponiert angesichts der „neuen“ 80-Jährigen,