Am kommenden Sonntag, 4. Juni, findet um 17 Uhr in der Protestantischen Paulskirche Kirchheimbolanden das erste Konzert des Orgelsommers 2023 an der historischen Stumm-Orgel von 1745 statt. Unter dem Motto „Orgelmusik aus vier Jahrhunderten“ spielt dazu Heiner Graßt aus Essen die Orgel. Heiner Graßt wurde 1954 noch in der ehemaligen Sowjetunion geboren. Er studierte dann Kirchenmusik in Essen. 1977 gewann er dort den Folkwangpreis und war auch Preisträger beim internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb in Wiesbaden. 1979 erhielt er das Stipendium des Deutschen Musikrates anlässlich des Deutschen Musikwettbewerbes in Bonn. Von 1977 bis 2002 war er Lehrbeauftragter für Orgel an der Universität Essen. Seit 1979 ist Graßt Kantor und Organist an der Alten Kirche Essen-Kray. Seine rege Konzerttätigkeit führte ihn in viele Länder Europas, Asiens und Amerikas.

In Kirchheimbolanden sind Werke von Buxtehude, Bach, Quehl, Rheinberger und Willscher zu hören. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.