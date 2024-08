Unter dem Motto „Orgel-Schätze in der Pfalz“ erklingen im September zwei vierhändige Orgelkonzerte in Dielkirchen und Obermoschel. Das erste Konzert „Die Orgel tanzt – Walzer, Tango, Boogie und Co.“ ist am Sonntag, 1. September, um 17 Uhr in der protestantischen Kirche Dielkirchen erleben.

An diesem Nachmittag ist die barocke Schmidt-Orgel (erbaut 1793) erstmals in einem beschwingten und humorvollen Konzert mit vier Händen und vier Füßen sowie gleichzeitiger Video-Übertragung der Orgel-Spielanlage auf eine große Leinwand im Kirchenraum zu sehen und zu hören.

Die Besucher erwartet originale Tanzmusik für Pfeifenorgel von 1500 bis heute. Bereits in der Frühzeit der Orgelmusik wurden neben geistlichen Kompositionen auch Tänze für Orgel komponiert. Heute wird diese Tradition mit neuen Orgelstücken im Swing- und Jazz-Stil fortgesetzt. Die Konzertbesucher erwarten Tänze, Märsche, Walzer, Tango, Polka, Ländler, Swing, Blues, Cha Cha Cha, Boogie und Co. von Elias Nikolaus Ammerbach, Giovanni Morandi, Elsbeth Forrer, Thomas P. Westendorf, Julien Bret, Robin Dinda, und Carsten Lenz.

Video vor Konzertbeginn

Iris und Carsten Lenz sind Organisten an der großen Skinner-Orgel der Saalkirche in Ingelheim am Rhein. Dort haben sie gerade seit der Corona-Zeit einige vielbeachtete evangelische ZDF-Fernsehgottesdienste musikalisch gestaltet.

Die Musiker ergänzen: „Zehn Minuten vor Konzertbeginn machen wir als kleines Vorprogramm noch eine kurze Video-Orgel-Vorführung, bei der die Besucher Einblicke in die Funktionsweise und Klangmöglichkeiten der Orgel bekommen.“

Info

Der Eintritt ist frei, Kollekte am Ausgang. Infos zu den Ausführenden und Demo-Video: lenz-musik.de. Das zweite Konzert ist am 22. September um 17 Uhr in der protestantischen Kirche Obermoschel: „Bekannte Melodien für Orgel mit vier Händen und vier Füßen“.