Nicht im Besitz eines Führerscheins war ein 58-Jähriger aus dem Donnersbergkreis, den die Polizei am Sonntag gegen 11 Uhr in der Falkensteiner Friedhofstraße am Steuer eines Wagens kontrolliert hat. Die Beamten haben ihm die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis – Gleiches droht der Halterin des Autos, weil sie die Fahrt gestattet hat.