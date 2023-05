Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das vergangene Jahr 2020 ist aus sportlicher Sicht aufgrund der Corona-Pandemie zum Vergessen, so lautet das Fazit von Abteilungsleiter Dirk Hilgert. Er betreibt in Obermoschel das Kampfkunststudio Hilgert Martial Arts der TuS Landsberg Obermoschel und bringt in guten Zeiten mehr als 100 jungen Menschen nicht nur das Kickboxen bei. Er hofft darauf, dass 2021 ein besseres Jahr wird.

Hilgert, selbst mehrfacher Weltmeister, ist nicht nur in Obermoschel aktiv, sondern auch als Landes- wie auch seit 2009 als Bundestrainer tätig. Unter seiner Führung holten die Obermoscheler alleine bei