Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob mit Gendersternchen oder Gender-Gap: Die Gendersprache ist für viele Menschen ein Reizthema. Dabei soll sie eigentlich nur auf Geschlechtersensibilität und -gerechtigkeit hinweisen. Wir wollten wissen: Wie gehen Jugendliche, Firmen, Verwaltungen und Schulen im Donnersbergkreis mit dem emotional aufgeladenen Thema um?

Nein, auch wenn es so wirkt, ist das Gendern in der Sprache nicht erst in der Gegenwart ein Thema. Schon in den 1960er Jahren wurde versucht, durch den Schrägstrich, liebe Leser/innen, Frauen in der