Für eine Überraschung sorgte Noel Lang aus Kriegsfeld beim Jugend-Kart-Slalom in Maikammer, einem Lauf zur ADAC-Pfalzmeisterschaft. In der Klasse der Jahrgänge 2009/10 gelang ihm der Sieg in der Power-Wertung mit elektrobetriebenen Fahrzeugen. Nach zwei fehlerfreien Umläufen betrug sein Vorsprung 76 Hundertstelsekunden. Ein Pylonefehler im Wettbewerb mit den Verbrenner-Motoren verhinderte die Wiederholung. So gab es bei einem Rückstand von 1,95 Sekunden Rang drei für den Fahrer vom ADAC-Ortsclub „Donnersberg“ in Kirchheimbolanden. Neueinsteiger Julian Weiß aus Bolanden ist noch in der Lernphase, zeigte aber mit den Plätzen 13 und elf, dass er das Fahren beherrscht.